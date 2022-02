Tadeu Schmidt ganha o público e recebe elogios a frente no 'BBB 22'

Quando Tadeu Schmidt foi anunciado como apresentador do “Big Brother Brasil 22”, o público estava empolgado, mas ao mesmo tempo fazendo críticas, tudo porque aos olhos do telespectador Tiago Leifert já tinha a cara do programa. A TV Globo realizou uma pesquisa interna, que apontou que 95% dos brasileiros conhecia Schmidt e encheu o ex-apresentador do "Fantástico" com adjetivos positivos.

Bastou comandar um dia de programa, para que o público amasse o novo comandante do “BBB 22”. No seu primeiro dia, ele já teve leveza e bom humor, um dos momentos mais marcantes foi quando Schmidt mandou um beijo para Luana Piovani, porque a atriz disse não assistir ao “BBB”. O assunto repercutiu bastante na web. "Você foi incrível, Teteu. O Brasil é seu", escreveu um internauta. "Arrasou demais", escreveu outro.

Repercussão positiva na estreia do reality

O bom humor de Tadeu tem sido característico ao longo dessas quase três semanas. Porém, outra questão tem sido bastante lembrada na web: a falta de educação dos participantes. Em alguns momentos na transmissão ao vivo, fica impossível um diálogo entre o apresentador e os confinados, o falatório e gritaria toma conta na transmissão.

Nas redes sociais, mais uma vez o público defendeu Tadeu. “Eu odeio demais como os participantes do programa desrespeitam o Tadeu. Não gosto disso não”, escreveu uma internauta. Os internautas não perdoaram a falta de educação dos confinados. “Eles são MUITO mal educados com o Tadeu! Horrível”, postou um twitteiro. “Coitado do Tadeu, cara. Ele é fofo, merecia um elenco mais educado”, lamentou outro.

Discurso em Libras ganhou o coração da audiência

O apresentador ganhou mais elogios ao se comunicar em Libras (Língua Brasileira de Sinais), no paredão entre Rodrigo, que foi eliminado, Natália e Jessilane, que contou dentro do BBB que aprendeu a linguagem para se comunicar com seus alunos. "Professora, não fique triste. Calma, calma!", disse o apresentador, embora tentasse dizer "Professora, hoje mulher fica!".

Mais uma vez a internet estremeceu e parabenizou Tadeu. “Esse discurso final do Tadeu disse MUITO pro brasileiro. A nossa necessidade de humanizar a surdez e que a comunicação também é um cuidado direto e integral com as pessoas surdas. É uma baita visibilidade para essa luta”, escreveu uma usuária no Twitter.

“Esse episódio do uso da Libras por um apresentador, traz a discussão a necessidade de tradutores e intérpretes nas programações da televisão aberta, oportunizando a pessoa surda acesso à informação com qualidade e tornar comum o uso da Libras assim como as línguas orais. Outro fator importante diante dessa atitude do apresentador do ‘BBB’, é nos, ouvintes, aprendermos Libras, pois não se pode atribuir apenas ao Intérprete a inclusão do surdo na sociedade”, avaliou Anderson Alfonso, professor de Libras da Unama .

“Sabemos que a pessoa surda enfrenta várias barreiras de comunicação durante toda a vida devido à restrita inserção da Libras na sociedade. Para que essas barreiras sejam sanadas é de grande valor que a Língua Brasileira de Sinais seja divulgada e usada por todos os cidadãos brasileiros. De acordo com a Lei 10.436 de 24 de abril de 2002, a Libras foi reconhecida e oficializada como língua no território brasileiro, e vem abrindo caminhos para que as pessoas surdas sejam respeitadas e se integrem ao meio em que vivem”, acrescentou Anderson Alfonso.

Mais um ponto para o Tadeu!