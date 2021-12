'Sons do Pará Divas' estreia neste sábado, 4

Um encontro inédito das divas da música paraense estreia neste sábado, 4, na TV Liberal e TV Tapajós, às 14h10, logo após o Jornal Hoje. A edição especial “Sons do Pará Divas” é comandada por Joelma e Valéria Paiva e traz entrevistas, curiosidades sobre as artistas e um show de tirar o fôlego com encontros musicais inéditos e exclusivos.

O Sons do Pará segue valorizando a cultura popular regional e põe o telespectador para cantar e dançar com ritmos que vão desde o calipso ao technomelody. O time de celebridades femininas desta edição, conta também com Rebeca Lindsay, Leona Vingativa, Aíla, Keila, Manu Bahtidão, Eloi Iglesias, Companhia do Calypso, Hellen Patricia (Xeiro Verde) e DJ Ágata. O segundo episódio do programa será veiculado no próximo sábado, 11, no mesmo horário.

Dona da voz potente de sucessos marcantes conhecidos em todo o país ao longo de 25 anos de trajetória, Joelma, a rainha do calipso, canta junto com Valéria, a rainha das aparelhagens, hits como “Itamaraty” (Fruto Sensual), além de clássicos da carreira, como “Voando Pro Pará” e “Dançando Calypso”, e a nova “Sim”.

[yputube=_2wKW7UkhJY]

“Foi uma experiência nova e incrível. Eles deram muita liberdade pra gente improvisar, dar a nossa cara e a nossa personalidade. Sem contar que o ‘Sons do Pará’ já faz parte da minha trajetória. Apresentar essa edição foi um presente do papai do céu”, celebra Joelma. “A Valéria é uma grande artista, grande mulher e representa muito bem nosso povo, né? Nos divertimos muito, cantamos muito. Acho que vocês vão gostar do resultado”.

“É o encontro (Joelma e Valéria) que o público tava querendo há muito tempo. A gente nunca tinha dividido o palco juntas”, conta Valéria. No programa, a interação entre elas foi espontânea. “A Joelma foi muito leve e fluiu muito naturalmente, foi uma energia muito gostosa”.

Com 36 anos de carreira, Valéria teve a primeira experiência como apresentadora de tevê. “As lives que fizemos durante a pandemia me ajudaram, pois eu era muito tímida”, confessa. Além dos duetos com Joelma, a vocalista da Fruto Sensual cantou sozinha hits que conquistaram gerações, como “Príncipe Negro” e “J Som”.

O diretor de programação da TV Liberal, Elton Magalhães, revela que a edição especial deste ano decidiu evidenciar os talentos femininos e LGBTQIA+. “A força feminina vem sendo cada vez mais destacada pela mídia no Brasil e no mundo, com as mulheres sendo empoderadas - tendo voz ativa, espaço e reconhecimento - e buscando superar a desigualdade de gênero e o machismo”.

As gravações aconteceram nos dias 9, 10 e 11 do mês passado, no Teatro Estação Gasômetro. “O Sons do Pará foi uma grande confraternização de divas, foi muito bacana”, ressalta Valéria. “Além de apresentar, eu também vou cantar com muitos artistas incríveis. Vocês não podem perder”, reforça Joelma.

“O Sons do Pará é aquele programa que traz a nossa raiz, a nossa cultura, a nossa arte”, observa Joelma. “O programa teve de tudo, o melhor (da música) do Pará. É pra fechar o ano com chave de ouro cravejada de brilhantes”, comemora Valéria.