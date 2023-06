Sessão da Tarde hoje: qual fime vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (23)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (23/06), às 15h30, o filme "A Vida Secreta Dos Bichos 2", dirigido por Chris Renaud e Jonathan Del Val e interpretado por Uriah Shelton, Ni Ni, Mark Chao, entre outros. Confira a sinopse:

Qual é a sinopse?

No filme "A Vida Secreta Dos Bichos 2", vivendo em Nova York, a vida de Max e Duke muda bastante quando a dona tem um filho. No ínicio, eles não gostam da criança mas, de pouco em pouco, ele os conquista. Max, emtão, vira o superprotetor do menino,

o que lhe causa uma coceira que parece interminável. Quando a famíia da dona realizar uma viagem para uma fazenda, os cachorros enfrentam uma realidade completamente diferente com a qual estão acostumados.

Veja o trailer de “A Vida Secreta Dos Bichos 2”

Título original: The Secret Life Of Pets 2

Classificação: 6 anos

Duração: 1h27min

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Animação, Comédia, Família

Lançamento: 7 de junho de 2019

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora Heloá Canali, Coordenadora de OLiberal.com)