Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (18)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (18/08), às 15h25, o filme "Thor", dirigido por Kenneth Branagh e interpretado por Chris Hemsworth, Natalie Portman, Anthony Hopkins, entre outros. Confira a sinopse.

No filme “Thor", prestes a receber o comando de Asgard do pai Odin, Thor agora tem que lidar com forças inimigas que quebraram um acordo de paz. Determinado a se vingar, ele acaba desobedecendo as ordens do rei e quase inicia uma nova guerra entre os reinos. Enfurecido com a atitude do filho e herdeiro, Odin retira os poderes de Thor e o expulsa para a Terra. Lá, ele conhece a cientista Jane Foster. Em ambiente terráqueo, ele também precisa recuperar seu poderoso martelo, enquanto seu irmão Loki arma um plano para assumir o poder. Porém, os guerreiros aliados do Deus do Trovão também vão para a Terra para buscar o amigo e impedir que isso ocorra. Só que eles não vieram sozinhos e o inimigo está presente para uma batalha que está apenas no começo.

Veja o trailer de "Thor"

Informações do filme

Título original: Thor

Duração: 1h55min

Classificação: 10 anos

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação, Fantasia, Aventura

Lançamento: 29 de abril de 2011

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)