Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (17)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (17/03), às 15h40, o filme "Incontrolável", dirigido por Tony Scott e estrelado por Denzel Washington, Chris Pine, Rosario Dawson, Ethan Suplee, Kevin Dunn, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme “Incontrolável”, um trem desgovernado que está carregando produtos altamente tóxicos deixa o condutor (Chris Pine) e o maquinista experiente (Denzel Washington) desesperados para tomar uma atitude que possa salvar da destruição uma pequena cidade no caminho da condução. Juntos, eles percebem que a única saída é colocar em prática uma operação bastante arriscada, mas o tempo corre contra eles.

Veja o trailer de "Incontrolável”

Título original: Unstoppable

Duração: 1h35min

Classificação: 10 anos

Gênero: Ação, Suspense

Lançamento: 07 de janeiro de 2011

Curiosidades

O diretor do filme, Tony Scott, trabalhou cinco vezes ao lado do ator e amigo Denzel Washington, com destaque para “Maré Vermelha”, “Chamas da Vingança” e “Incontrolável”. O longa foi a sua última produção. Scott morreu no dia 19 de agosto de 2012, aos 68 anos de idade, após pular de uma ponte.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)