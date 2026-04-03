Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (03/04)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (03/04), às 15h25, o filme "Nosso Amigo Extraordinário", dirigido por Marc Turtletaub e interpretado por Ben Kingsley, Harriet Sansom Harris, Jane Curtin. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Nosso Amigo Extraordinário"?

Milton Robinson (Ben Kingsley) é um senhor resmungão que leva uma vida tranquila na Pensilvânia - mas sua paz é abalada quando um misterioso OVNI cai no quintal de sua casa. Apesar do susto inicial, Milton acaba, aos poucos, se aproximando do extraterrestre apelidado carinhosamente de Jules (Jade Quon). Aconselhado por uma amiga, o homem decide manter a existência do ET em segredo, enquanto tenta descobrir uma forma de enviá-lo de volta para o lugar de onde veio. Porém, no processo, ele acaba criando laços inesperados com o visitante, que pode estar correndo um grande risco caso seja descoberto.

Veja o trailer do filme "Nosso Amigo Extraordinário"

Informações do filme "Nosso Amigo Extraordinário"

Título original: Jules

Classificação: 12 anos

Duração: 1h27min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Comédia, ficção científica

Lançamento: 2023

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)