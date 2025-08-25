Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (25/08)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (25/08), às 15h25, o filme "Yesterday - A Trilha do Sucesso", dirigido por Danny Boyle e estrelado por Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Ed Sheeran. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Yesterday - A Trilha do Sucesso"?

Após sofrer um acidente, um cantor-compositor (Himesh Patel) acorda numa estranha realidade, onde ele é a única pessoa que lembra dos Beatles. Com as músicas de seus ídolos, o protagonista se torna um sucesso gigante, mas a fama tem seu preço.

Veja o trailer do filme "Yesterday - A Trilha do Sucesso"

Informações do filme "Yesterday - A Trilha do Sucesso""

Título original : Yesterday

: Yesterday Classificação: 12 anos

12 anos Duração: 1h57min

1h57min Nacionalidade: norte-americana

norte-americana Gênero: musical, comédia

musical, comédia Lançamento: 2019

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)