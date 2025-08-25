Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (25/08)?
O filme "Yesterday - A Trilha do Sucesso" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'História de Amor' na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (25/08), às 15h25, o filme "Yesterday - A Trilha do Sucesso", dirigido por Danny Boyle e estrelado por Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Ed Sheeran. Confira a sinopse.
Qual a sinopse do filme "Yesterday - A Trilha do Sucesso"?
Após sofrer um acidente, um cantor-compositor (Himesh Patel) acorda numa estranha realidade, onde ele é a única pessoa que lembra dos Beatles. Com as músicas de seus ídolos, o protagonista se torna um sucesso gigante, mas a fama tem seu preço.
Veja o trailer do filme "Yesterday - A Trilha do Sucesso"
Informações do filme "Yesterday - A Trilha do Sucesso""
- Título original: Yesterday
- Classificação: 12 anos
- Duração: 1h57min
- Nacionalidade: norte-americana
- Gênero: musical, comédia
- Lançamento: 2019
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA