O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (25/08)?

O filme "Yesterday - A Trilha do Sucesso" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'História de Amor' na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Yesterday - A Trilha do Sucesso" é o filme da Sessão da Tarde de hoje (25/08) (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (25/08), às 15h25, o filme "Yesterday - A Trilha do Sucesso", dirigido por Danny Boyle e estrelado por Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Ed Sheeran. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Yesterday - A Trilha do Sucesso"?

Após sofrer um acidente, um cantor-compositor (Himesh Patel) acorda numa estranha realidade, onde ele é a única pessoa que lembra dos Beatles. Com as músicas de seus ídolos, o protagonista se torna um sucesso gigante, mas a fama tem seu preço.

Veja o trailer do filme "Yesterday - A Trilha do Sucesso"

Informações do filme "Yesterday - A Trilha do Sucesso""

  • Título original: Yesterday
  • Classificação: 12 anos
  • Duração: 1h57min
  • Nacionalidade: norte-americana
  • Gênero: musical, comédia
  • Lançamento: 2019

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

.
