Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (18)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (18/09), às 15h25, o filme "Milagre Da Cela 7", dirigido por Mehmet Ada Oztekin e interpretado por Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Deniz Baysal, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse de "Milagre Da Cela 7"?

No filme “Milagre Da Cela 7", um homem com deficiência intelectual é separado de sua filha após ser preso sob acusação de um crime que não cometeu. Sofrendo na prisão pela sua personalidade diferente, ele precisa provar sua inocência ao ser preso pela morte da filha de um comandante. Ele, então, passa a contar com a ajuda de seus companheiros de cela e de quem também está do mundo fora do presídio.

Veja o trailer de "Milagre Da Cela 7"

Informações do filme

Título original: Miracle In Cell No. 7

Duração: 2h12min

Classificação: 14 anos

Nacionalidade: Turca

Gênero: Drama

Lançamento: 8 de outubro de 2019

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)