Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (08/09)?
O filme "2 Corações" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'História de Amor' na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (08/09), às 15h25, o filme "2 Corações", dirigido por Lance Hool e interpretado por Radha Mitchell, Jacob Elordi, Kari Matchett. Confira a sinopse.
Qual a sinopse do filme "2 Corações"?
Em 2 Corações, o destino fez com que Leslie (Radha Mitchell) e Jorge (Adan Canto) se conhecessem em um voo de avião. Anos depois, o jovem estudante Chris (Jacob Elordi) se apaixona perdidamente por sua colega de classe Sam (Tiera Skovbye). Um então inquebrável elo muda a vida dessas pessoas para sempre. Baseado em uma história real..
Veja o trailer do filme "2 Corações"
Informações do filme "2 Corações"
- Título original: 2 Hearts
- Classificação: 12 anos
- Duração: 1h40min
- Nacionalidade: Estadunidense
- Gênero: Drama, Romance
- Lançamento: 2020
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA