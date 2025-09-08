Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (08/09)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (08/09), às 15h25, o filme "2 Corações", dirigido por Lance Hool e interpretado por Radha Mitchell, Jacob Elordi, Kari Matchett. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "2 Corações"?

Em 2 Corações, o destino fez com que Leslie (Radha Mitchell) e Jorge (Adan Canto) se conhecessem em um voo de avião. Anos depois, o jovem estudante Chris (Jacob Elordi) se apaixona perdidamente por sua colega de classe Sam (Tiera Skovbye). Um então inquebrável elo muda a vida dessas pessoas para sempre. Baseado em uma história real..

Veja o trailer do filme "2 Corações"

Informações do filme "2 Corações"

Título original: 2 Hearts

2 Hearts Classificação: 12 anos

12 anos Duração: 1h40min

1h40min Nacionalidade: Estadunidense

Estadunidense Gênero: Drama, Romance

Drama, Romance Lançamento: 2020

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)