Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (27/08)?
O filme "Mudança de Hábito" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'História de Amor' na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (27/08), às 15h25, o filme "Mudança de Hábito", dirigido por Emile Adorlino e estrelado por Whoopi Goldberg, Maggie Smith, Kathy Najimy. Confira a sinopse.
Qual a sinopse do filme "Mudança de Hábito"?
Em Reno, Nevada, Deloris Van Cartier (Whoopi Goldberg) é uma cantora que acidentalmente testemunha um brutal assassinato cometido pelo seu namorado, Vince LaRocca (Harvey Keitel), um gângster. Enquanto tentam capturar Vince, um detetive, Eddie Souther (Bill Nunn), é encarregado de protegê-la. Deloris é colocada no programa de proteção às testemunhas e é mandada para um convento em São Francisco disfarçada de freira, usando o nome de irmã Mary Clarence. Mas seu jeito extrovertido, que não é aprovado pela Madre Superiora (Maggie Smith), acaba fazendo ela dar uma nova vida ao coral, chamando a atenção das pessoas e de Vince.
Veja o trailer do filme "Mudança de Hábito"
Informações do filme "Mudança de Hábito"
- Título original: Sister Act
- Classificação: 12 anos
- Duração: 1h40min
- Nacionalidade: norte-amerricana
- Gênero: comédia, musical
- Lançamento: 1992
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
