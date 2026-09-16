Rolon Ho está de volta à Dança dos Famosos 2026 como dupla de Gracyanne Barbosa

Poucos dias depois de ser eliminado na repescagem da Dança dos Famosos 2026, no Domingão com Huck, o coreógrafo e bailarino paraense Rolon Ho está de volta à competição, agora ao lado de Gracyanne Barbosa.

No último domingo (13), Rolon tinha deixado o programa com a parceira Kenya Sade. Só que ele acabou chamado de volta para dançar com Gracyanne depois que o dançarino dela, Lucas Teo, se machucou e teve que se afastar do quadro. A princípio, a nova dupla depende da recuperação de Lucas para saber se continua junta até o final.

“Foi tudo muito rápido. Eu saí do programa, saí do palco e, quando fui pelas coxias, já fui abordado pelos diretores pedindo para eu voltar no outro dia. Eu achava que era para ajudar os meus parceiros professores na montagem coreográfica, e aí foi que falaram que não, que era para eu montar uma coreografia para eu dançar. Fiquei assustado. Falei ‘com quem?’, e aí foi que falaram que era com a Gracyanne. Ao mesmo tempo, fiquei muito preocupado porque eu já tinha que montar a coreografia e apresentá-la no outro dia, e a gente fez tudo muito correndo para dar certo. E está dando, graças a Deus”, explica o paraense.

VEJA MAIS

Esta é a terceira vez que Rolon participa do quadro. Para quem não lembra, o coreógrafo paraense foi o grande campeão da edição de 2023, quando dançou com a atriz Priscila Fantin.

Em 2025, Gracyanne Barbosa deixou o quadro após sofrer uma lesão no joelho e o rompimento do tendão durante a apresentação de lambada no Domingão com Huck. Devido à gravidade, a influenciadora passou por uma cirurgia e utilizou andador durante o período de reabilitação.