Paramount lança trailer oficial de 'Dexter: New Blood'

O Paramount+ lançou o trailer oficial da série "Dexter: New Blood", estrelando o indicado ao Emmy, Michael C. Hall, como o serial killer mais famoso dos Estados Unidos. A produção estreará, em breve, na plataforma de streaming e terá 10 episódios de uma hora de duração cada. Todas as oito temporadas anteriores de Dexter também estão disponíveis para os assinantes do Paramount+.

Junto com Hall, Jennifer Carpenter retorna, como a irmã de Dexter, Deb, em uma nova versão. Jack Alcott interpreta o filho adolescente de Dexter, Harrison, que misteriosamente volta à sua vida após 10 anos.

O elenco também inclui Julia Jones (The Mandalorian), Alano Miller (Sylvie’s Love), Johnny Sequoyah (Believe) e Clancy Brown (The Crown), que se unem com o showrunner da série original Clyde Phillips.

Passando-se 10 anos depois do desaparecimento de Dexter no olho do furacão Laura, a série encontra-o vivendo com um nome falso na pequena cidade de Iron Lake, em Nova York. Dexter pode estar abraçando sua nova vida, mas na sequência de eventos inesperados nesta região, seu passado sombrio vem à tona.

A sequência de oito temporadas do Dexter estreou a partir de 2006 e trouxe Hall como Dexter Morgan, um especialista forense, complicado e conflituoso, do departamento de polícia de Miami que atua como um serial killer à noite.

O programa se tornou uma das séries mais aclamadas da televisão, ganhando várias indicações ao Emmy de Melhor Série de Drama para Televisão, bem como um prestigioso prêmio Peabody em 2008, e foi duas vezes eleita uma das 10 melhores séries de TV pela AFI television.