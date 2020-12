Novo documentário de Anitta chega à Netflix no dia 16

"Anitta: Made in Honório" é o mais novo documentário da cantora, que entra no próximo dia 16 no catálogo da Netflix. "Corre pro canal da Netflix que eu vou contar tudo sobre minha nova série com direito a cenas exclusivas e tudo", escreveu a cantora na legenda da foto que publicou no Instagram.

A nova série documental acompanha a frenética rotina profissional de Anitta, com um olhar mais íntimo sobre a vida pessoal da artista.

"A Anitta e a mãe dela rebolando no palco é só um gostinho do que vem aí na minha nova série documental Anitta, Made in Honório", diz o comunicado do perfil oficial da Netflix nas redes sociais.