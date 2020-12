Apresentador do 'Bom Dia Brasil' recebe mimo de Ana Maria Braga ao vivo

Ana Maria Braga atendeu ao pedido do apresentador Helter Duarte, do Bom Dia Brasil, e enviou uma porção de coxinhas para o estúdio do programa de notícias na manhã desta quarta-feira, 23.

Na segunda-feira, 21, quando a apresentadora do "Mais Você" fez uma entrada ao vivo no noticiário, Duarte manifestou carinho por ela e aproveitou pra fazer uma 'queixa': "Eu sou seu fã, eu estou nervoso de estar aqui te chamando e um dos traumas da minha vida é nunca ter comido a coxinha que você mandou para a Ana Paula Araújo. Espero que um dia essa injustiça seja reparada, Ana Maria", disse ele. "Será reparada brevemente, Helter, com certeza", respondeu ela.

No "Mais Você" desta quarta-feira, a apresentadora relembrou o caso e mostrou o momento em que os jornalistas receberam o presente. "Na segunda-feira, na chamada que eu faço dentro do Bom Dia Brasil, o Helter Duarte reclamou [fazendo gesto com as mãos de 'entre aspas'] que nunca tinha provado as famosas coxinhas do Mais Você, aquelas feitas sem massa, só tem recheio. E hoje, eu pedi para o Papai Noel, a Agatha da minha produção, ir lá entregar uma porção de coxinhas. Elas foram feitas em ambiente controlado, estava tudo higienizado. O Helter até mandou um recadinho pra gente", ela disse.

No trecho seguinte, as imagens mostram os apresentadores surpresos por receber um cesto com coxinhas. "Ana, você é a pessoa mais gentil do planeta Terra", comentou Duarte. "Adorei que vocês adoraram", disse Ana Maria depois.

Confira: