Teatro Margarida Schivasappa chega aos 38 anos com debate e show nesta quarta (26)

É usual um artista dizer que o palco é o local onde ele se realiza na sua proposta de levar a arte e sua mensagem ao público. Então, em Belém, no estado do Pará, na Amazônia, nesta terça-feira (26) é dia de celebrar o transcurso de 38 anos do Teatro Margarida Schivasappa, no Centur, no centro da capital paraense. Uma programação comemorativa será realizada para marcar a data, reunindo debate sobre direitos autorais e um espetáculo.

“Trata-se de uma sala que há 38 anos recebe pautas das mais diversas, de muitas culminâncias, de manifestações folclóricas, pautas superimportantes de serem discutidas. É um lugar em que a gente trabalha três linguagens: teatro, música e dança, e dentro disso se subdivide em outras linguagens. É um teatro que é diverso, não é só um espaço de entretenimento, mas também um espaço de reflexão”, destaca o coordenador do Teatro Margarida Schivasappa, Olivar Barreto. “São 38 anos de resistência do Schivasappa. Ele tem uma bela história, esse teatro, que eu acompanho como artista, e trabalhar nele é buscar contribuir com a valorização da nossa cultura e de nossos artistas”, acrescenta.

Desse modo, preservar esse teatro é simultaneamente preservar a cultura paraense, amazônida, como frisa Olivar Barreto. Somente em 2024, passaram pelo Schivasappa 221 espetáculos, e quase 70 mil pessoas compareceram a esse espaço. A maioria das produções apresentadas foram do Pará e da região amazônica.

Entre tanta gente que se apresentou nesse teatro ao longo de 38 anos figuram as cantoras e cantores Fafá de Belém, Andreia Pinheiro, Alba Mariah, Nilson Chaves, Lucinnha Bastos, Mahrco Monteiro, Marco André, Vital Lima, Arnaldo Antunes, a poetisa Conceição

Evaristo e tantos outros. Há o registro de espetáculos a cargo dos Palhaços Trovadores, da Casa de Artes Tiago de Pinho, da Escola de Teatro e Dança e a de Música da Universidade Federal do Pará, entre outros. O teatro também abre espaço para espetáculos reunindo crianças das ilhas de Belém. “É muito importante uma criança chegar aqui e acessar o teatro”, pontua Olivar Barreto.

Celebração

Os 38 anos do Teatro Margarida Schivasappa serão comemorados com uma programação diversificada. A partir das 17 h, o público vai poder participar do Fórum "Por dentro do Ecad: para manter a música viva", a ser conduzido por Nereu Silveira, gerente do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) das regiões Norte e Centro-Oeste. Ele vai apresentar ao público o trabalho de arrecadação e distribuição de direitos autorais, realizado pelo Ecad em todo o Brasil, conforme a Lei dos Direitos Autorais (9.610/98).

“Serão abordados temas como a cobrança do direito autoral, quem deve pagar, como os valores são calculados, a importância da filiação a uma associação de música, como os artistas recebem seus direitos autorais, o calendário de repasse desses valores e outros assuntos relacionados à execução pública de músicas no Brasil”, adianta Nereu.

A partir das 19h, artistas se revezarão no palco do aniversariante para um espetáculo com teatro, dança e música. A bilheteria do show é solidária, com ingresso sendo trocado por um quilo de alimento não perecível.

Paulo Fonseca, o Paulão, integrante do Grupo Experiência e colecionador de passagens pelo palco do Schivasappa como ator e diretor, será o apresentador da noite que receberá artistas como Eloi Iglesias, Gigi Furtado, Palhaços Trovadores e Pedro Bolha.

“A ideia é fazer um encontro de vários artistas e de várias manifestações artísticas, por isso teremos apresentação de músicos, atores e dançarinos”, detalha Olivar Barreto. Nesse contexto de valorização dos artistas regionais, serão homenageados Mário Filé e Mário Zumba, atores recentemente falecidos. As homenagens serão prestadas entre as apresentações, mobilizando os companheiros dos homenageados no palco do Schivasappa.

Serviço:

Aniversário de 38 anos do Teatro Margarida Schivasappa

Data: 26/02/2025

Local: Teatro Margarida Schivasappa, no Centur

Endereço: Avenida Gentil Bittencourt, 650

Fórum sobre direitos autorais na música

17h

Entrada Gratuita

Espetáculo em celebração ao aniversário

19h

Bilheteria solidária: Troque um quilo de alimenta não perecível por um ingresso