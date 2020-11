Teatro La Scala de Milão opta por transmissão após cancelamento de abertura da temporada

MILÃO - O La Scala de Milão vai transmitir um evento de música e dança de seu auditório vazio no mês que vem, depois de ter sido forçado a abandonar, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, sua tradicional abertura de dezembro com uma ópera devido à pandemia.

A habitual abertura da nova temporada, um destaque do calendário cultural italiano, será substituída no dia 7 de dezembro por uma apresentação de árias e duetos, com estrelas da ópera e do balé de todo o mundo, incluindo o tenor Plácido Domingo.

Algumas peças serão ao vivo, enquanto outras serão pré-gravadas devido à dificuldade de algumas viagens.

"Espero... dizer ao mundo que estamos em um momento difícil, mas ainda somos capazes de criar a emoção da ópera", disse o diretor artístico Dominique Meyer durante uma entrevista coletiva via webcast.

A Itália fechou teatros e salas de show em outubro para conter a segunda onda de infecções. O La Scala foi reaberto em julho, após ficar fechado por quatro meses durante a primeira onda de Covid-19 na Itália.

As restrições mais recentes devem permanecer em vigor até pelo menos 3 de dezembro e, embora algumas possam ser flexibilizadas antes da temporada de férias, as atividades culturais provavelmente permanecerão limitadas.