Taylor Swift lança "This Love (Taylor's Version)". Ouça e veja a tradução!

A cantora Taylor Swift lançou, na madrugada desta sexta-feira, 6, a regravação da canção “This Love (Taylor’s Version)”. O lançamento da nova versão da canção do álbum 1989 alcançou a primeira colocação mundial dos assuntos mais comentados no Twitter e está disponível em todas as plataformas digitais.



O trecho da nova versão de “This Love” foi usado em um teaser de The Summer I Turned Pretty, nova série do Prime Video.

Ouça:

A Taylor Swift já havia relançado Red (Taylor’s Version), em 2021, e no mesmo, Fearless (Taylor’s Version), nova versão do disco de 2008.

Veja a tradução de This Love:

"Este Amor"



Água azul clara

A maré alta veio e trouxe você

E eu poderia continuar e continuar, e continuar, e eu vou

Os céus ficaram mais escuros

Correntes levaram você embora novamente

E você simplesmente se foi e se foi, se foi e se foi



Em gritos silenciosos

Nos sonhos mais selvagens

eu nunca sonhei com isso



Esse amor é bom

Esse amor é ruim

Este amor está vivo

Ressurgiu dos mortos

Essas mãos tiveram que libertá-lo

E esse amor voltou para mim



Me revirando

Sobrevivi durante a noite com uma pessoa nova

Baby, eu poderia continuar e continuar, continuar e continuar

A lanterna, queimando

Acendeu na noite só para você

Mas você ainda se foi, foi, foi

Entre perder a força

E naufrágios

Você apareceu na hora certa



Esse amor é bom

Esse amor é ruim

Este amor está vivo

Ressurgiu dos mortos

Essas mãos tiveram que libertá-lo e

Esse amor voltou para mim

Este amor deixou uma marca permanente

Este amor está brilhando no escuro

Essas mãos tiveram que libertá-lo e

Esse amor voltou para mim



Seu beijo, minha bochecha

Eu assisti você partir

Seu sorriso, meu fantasma

eu caí de joelhos

Quando você é jovem, você apenas corre

Mas você volta para aquilo você precisa



Esse amor é bom

Esse amor é ruim

Este amor está vivo

Ressurgiu dos mortos

Essas mãos tiveram que libertá-lo

Esse amor voltou para mim



Este amor deixou uma marca permanente

Este amor está brilhando no escuro

Essas mãos tiveram que libertá-lo e

Esse amor voltou para mim



Esse amor voltou para mim