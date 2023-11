Taylor Swift muda letra de música em show de ‘The Eras Tour’ para homenagear o namorado atleta

A cantora Taylor Swift, 33 anos, mudou a letra de sua música em show de ‘The Eras Tour’, na Argentina, para homenagear o namorado atleta Travis Kelce, 34 anos. Durante a música Karma, a artista agradou o namorado que a acompanhou durante a passagem pela Argentina.

Taylor mudou o verso do hit karma “Karma is the guy on the screen. Coming straight home to me”, para "Karma is the guy on the Chief's, coming straight home to me", que traduzindo ao português seria “Karma é o cara do Chiefs, vindo direto para casa, para mim”, fazendo menção a Travis que joga no Kansas City Chiefs, da National Football League, a liga de futebol americano.