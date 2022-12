Tatá Wernerck e Fábio Porchat se emocionam ao falar de Paulo Gustavo; vídeo

Na última quarta-feira, (14), Fábio Porchat foi o convidado do programa "Lady Night", comandado por Tatá Werneck. Em meio a piadas e bom humor os dois relembraram do amigo Paulo Gustavo, que morreu em maio de 2021, vítima da covid-19, e não seguraram as lágrimas.

Em determinado momento, Fábio começou a elogiar a amiga e disse que, para ele, ela e Paulo Gustavo eram os maiores comediantes que ele conhecia no país. Com a perda do humorista, a missão de levar humor às pessoas ficava com Tatá. Ao ouvir, a apresentadora se emocionou.

O comediante relembrou que com Paulo, ele dava risadas no trabalho e na vida e ele se sente da mesma forma com a amiga.

"O Paulo era uma pessoa que eu olhava de longe e já dava risada com ele, com as besteiras que ele falava. E com a Tatá é a mesma coisa. São desses momentos da vida que a gente não vai esquecer nunca", completou Fábio Porchat.

Tatá também não poupou elogios ao amigo. "Eu te admiro muito, qualquer pessoa que trabalha comigo sabe. Se eu tivesse que apresentar o Oscar um dia, que não vão me chamar obviamente, eu chamaria você para estar comigo! Você é a melhor dupla com quem já trabalhei", disse a apresentadora.

