Tatá Werneck continua ajudando a família de Mabel Calzolari

Tatá Werneck alugou uma casa para a mãe Mabel Calzolari, que morreu na semana passada, aos 21 anos, vítima de uma doença rara.

Desempregada, a cabeleireira Silvinha, mãe de Mabel, vai deixar o imóvel simples onde mora nos fundos de uma casa em Curicica, na Zona Oeste do Rio, e se mudar para Catete, na Zona Sul, num endereço alugado por Tatá e que fica próximo de onde mora o ator João Fernandes, ex-marido de Mabel e pai do filho dela, Nicolas, de 1 ano e 11 meses.

Tatá tomou a iniciativa junto com a atriz Monique Curi. As duas vêm ajudando a família de Mabel desde que a jovem ficou internada em estado grave. A ideia é que Silvinha fique mais próxima do neto, já que a guarda da criança está com o pai.