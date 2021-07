Tatá Werneck chegou a pesar 40kg com a morte de Paulo Gustavo

Tatá Werneck falou sobre a morte de Paulo Gustavo nesta quinta-feira (15) e disse que chegou a pesar 40 quilos após a partida do humorista, que era seu amigo. Ela contou que chegou a receber elogios por estar magra, quando, na verdade, estava deprimida.

"Eu consegui ganhar dois quilos, graças a Deus. Cada um tem uma história (...), eu, quando estou triste, não fico com fome. Isso é algo antigo. Quando eu tinha uns 12 anos, eu fiquei um ano internada com desidratação. Quando o Paulo morreu eu cheguei a 40 quilos. Eu fiz vários exames para ver se era só emocional e era só emocional mesmo", revelou.

"Me forçava a comer, tomava uns negócios saudáveis para engordar. Mas as pessoas me davam parabéns. Eu estava magra porque eu estava deprimida. Não era saudável. É muito doido pensar que alguém vê uma pessoa magra, que está deprimida, e fala: 'Está ótimo'. Ótimo é estar saudável", disse ela, que se emocionou ao falar de Paulo.