Tarot do dia 27/12 favorece a espiritualidade e busca de paz interior

O tarot do dia desta segunda-feira (27), é iluminado pela carta O Papa. O arcano tem como energia geral a busca da espiritualidade e paz interior. O momento é mais lento, maduro, com foco no equilíbrio e harmonia, com valorização dos encontros familiares e das tradições.



Carreira: é um bom momento para reforçar estudos, para que boas oportunidades surjam no futuro. Poder de organização e criatividade estão aflorados. Nas finanças, há uma lentidão, sem dinamismos nos ganhos.



Amor: há estabilidade emocional e muita lealdade, com planos de um compromisso mais sério no futuro. Para os solteiros, O Papa pede paciência e fé que o encontro com alguém que compartilhe dos mesmos valores e interesses virá na hora certa . O clima de reunião em família também está bastante favorável.



Saúde: a carta indica a prática de exercícios leves e o cuidado com a nutrição. Espiritualmente, o arcano ensina sobre a paciência e maturidade, bem como incentiva a se reconectar com o seu lado espiritual. Que tal uma caminhada ao ar livre ou prática de yoga? Pergunte-se: como posso obter minha paz de espírito?



A carta O Papa reforça a energia do signo de Touro, do elemento terra. Os chakras cardíaco (sistema respiratório, amor, perdão) e coronário (cérebro, espiritualidade, inspiração), e as cores verde e violeta, além das essências de rosa e lavanda, reforçam a energia de paz para o dia.