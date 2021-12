Tarot do dia 10/12 traz o sucesso alcançado com coragem e determinação

O tarot do dia desta quarta-feira (10), é iluminado pela carta Cavaleiro de Paus. O arcano traz a energia do sucesso alcançado com coragem e determinação. Momento de impulsividade para obter resultados rápidos, cuidado para evitar precipitações e atropelos em suas atitudes. Há vontade de experimentar novas atividades, fugir da rotina no final de semana.

Carta Cavaleiro de Paus (Divulgação)

Carreira: o arcano mostra que há energia e ambição para inovar e conquistas resultados no trabalho e projetos pessoais. Bom momento para iniciar ou mudar de emprego, caso esteja se sentindo estagnado. Para quem busca emprego, oportunidades podem surgir, você pode se destacar em seleções com seu entusiasmo e criatividade.

Amor: a carta indica o fortalecimento da paixão entre o casal, vontade de renovar e conciliar as diferença. Para os solteiros, há muita atração, confiança e vontade de se conectar com pessoas que compartilhem do mesmo sentimento de liberdade e paixão para ter experiências novas .

Saúde: o arcano indica boa disposição física e um pouco de ansiedade e desatenção. Espiritualmente, há vontade de experimentar coisas novas e ampliar o conhecimento na jornada espiritual. Pergunte-se: como aproveitar minha determinação para realizar minhas conquistas?

A carta Cavaleiro de Paus reforça a energia de perseverança dos signos do elemento fogo: Áries, Leão e Sagitário. O foco no chakra Básico (circulação, estrutura óssea e sistema excretor, coragem e segurança), e o uso da cor vermelha, assim como a arruda, trazem proteção e coragem.