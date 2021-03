Taís Araújo fala em crise com Lázaro Ramos na pandemia: ‘Muito difícil’

Um dos casais mais queridos do meio artístico, Taís Araújo e Lázaro Ramos enfrentaram uma crise no início da pandemia. Em entrevista ao Roda Viva desta segunda-feira (8), em um programa especial pelo Dia Internacional da Mulher, a atriz abriu seu coração sobre as dificuldades do relacionamento.

“A nossa relação melhorou depois de ter piorado muito. Foi muito sério, a ponto de pensar que não ia mais rolar. Eu fiquei imaginando como seria, porque realmente estava muito difícil. E aí o trabalho reconectou a gente”, disse ela.

“Eu coloco o meu casamento muito à prova. O tempo inteiro peso o quanto amo o Lázaro mesmo e o quanto sou refém de uma relação midiática. Me questiono e posso dizer que sigo amando. Esse é um exercício que a gente tem que fazer pela nossa felicidade. É dificílimo, ainda mais quando a gente está de saco cheio do marido”, brincou.