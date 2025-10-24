Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Susan Boyle aparece com novo visual em premiação e surpreende fãs

Estadão Conteúdo

A cantora escocesa Susan Boyle surpreendeu os fãs ao reaparecer com novo visual em uma premiação em Londres.

Usando um vestido branco com estampas pretas, uma estola de pele sintética e um novo corte de cabelo, Susan Boyle comentou nas suas redes sociais sobre o evento. "Que noite maravilhosa essa do Pride of Britain Awards! Foi uma honra celebrar pessoas verdadeiramente inspiradoras", escreveu na postagem onde compartilha diversos cliques no evento que reconheceu pessoas comuns que demonstraram coragem, bravura e feitos extraordinários em situações desafiadoras.

A cantora se tornou um fenômeno global quando se apresentou na versão britânica do show de calouros Got Talent, interpretando a música I Dreamed a Dream, do musical Les Misérables.

Com a sua performance, Susan Boyle conquistou uma multidão de fãs. Como consequência, ela vendeu mais de 25 milhões de cópias de discos em todo o mundo e alcançou três posições no Guinness, o Livro dos Recordes: a mulher britânica cujo álbum vendeu mais rapidamente; a melhor primeira semana de vendas para um álbum de estreia na Grã-Bretanha e a pessoa mais velha a chegar às paradas de sucesso com um álbum de estreia. Na época, ela tinha 47 anos.

No começo deste ano, aos 64 anos, Susan Boyle lançou a sua primeira música inédita desde 2019, marcando a retomada de sua carreira.

Palavras-chave

MÚSICA/SUSAN BOYLE/PARTICIPAÇÃO/PREMIAÇÃO
Cultura
