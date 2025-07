Supla lança novo álbum 'Nada Foi Em Vão' com rumos inesperados do rock

Um cara que, em 2025, contabiliza quase 40 anos de estrada na música, ou seja, naquilo que escolheu fazer ao longo da vida, pode celebrar a marca com um novo álbum para mostrar a força e os rumos do rock, ou seja, como esse gênero se redesenha e mantém a vitalidade inalterada. Esse cara é o Supla, artista autêntico e um ícone no rock brasileiro. Pois é, Papito lança nesta sexta-feira (25) o seu 20º álbum, via ONErpm, intitulado "Nada Foi Em Vão". Esse título que, antes de ter apenas um tom retrô, mostra mais de futuro no que propõe aos ouvintes. E, então, o artista mostra um rock diverso, ou seja, flertando com o punk rock (paixão do cantor), rock das décadas de 1960 e 1970 e até com ritmos mais pesados. Supla ser apresenta no Studio Pub em Belém neste domingo (27), a partir das 18h.

"Um rock and roll aberto para todo tipo de influência", adianta o cantor sobre o novo trabalho, sempre na companhia da banda Os Punks de Boutique ao longo das 15 faixas que poderão ser conferidas na plataformas digitais a partir desta sexta-feira (25). O disco também sai em versão vinil rosa. Confira a "Nada Foi Em Vão" aqui: https://onerpm.link/NadaFoiEmVao. Esse single sai no mesmo dia do álbum. A música que dá o título do disco foi gravada nos Estados Unidos. Nesta faixa, Tatiana Prudencio (coautora de 'Parça da Erva' e 'Anarquia Life Style') assina a letra com o Supla. A música é uma balada para se pensar a vida, reencontros e se sentir seguro de que nada foi em vão. "Seguindo seu coração e escutando a razão, a vida é uma inspiração", canta Supla.

"São dois álbuns com o Tokyo, um com o Psycho 69, quatro álbuns com o Brothers of Brazil, um com S&V e 11 álbuns solo na carreira", ele contabiliza sobre sua discografia que chega ao emblemático número de 20 registros. Mas assim como o disco anterior com os mesmo Punks de Boutique, 'Transa Amarrada', Supla carrega o espírito punk rock em seus lançamentos e é esta vibe que pontua “Nada Foi em Vão".

O disco tem a participação de dois músicos de Los Angeles (EUA), Marc Orrell, guitarrista do Might Might Bosstones e Dropkick Murphys, e Jeff Roffredo, baixista do Aggrolites. O Papito se reuniu com esses dois músicos e gravou em Los Angeles 3 músicas: “Goth Girl From East L.A.”; “If You Believe in Nosferatu” e a música que leva o nome do álbum, “Nada foi em vão”.

Supla explica que é um álbum que tem muita energia e sintonia com os músicos que participam dele: "Já trabalho com Os Punks de Boutique há mais de 3 anos. Chegamos num ponto em que a comunicação é muito natural e vale também para os músicos dos Estados Unidos, pois eu também já tinha feito algumas turnês com eles na América, com o Brothers of Brazil e continuo fazendo letras com meu sobrinho Teodoro Suplicy (autor de Suplaego). Nesse álbum também fiz algumas letras com toda a banda, dando essa vibe de trabalho em grupo que gosto muito".

Supla e Raul

Com quase 40 anos de carreira, Supla tem muita história pra contar. Ao longo dessas quatro décadas, ele se destacou como cantor, compositor, ator apresentador e protagonista de programas de televisão, acumulando inúmeras turnês, canções, participações nacionais e internacionais e prêmios, com presenças marcantes em festivais mundiais de música e participações em filmes, novelas e como jurado de programas relacionados a música.

Supla, que acaba de realizar uma bem sucedida turnê por Colômbia, Argentina e Uruguai ao lado da veterana banda punk nova-iorquina The Casualties.

Paralelo ao lançamento do 20º álbum “Nada Foi em Vão”, Supla celebra a rápida, porém marcante, participação na recém lançada série da Globoplay "Raul Seixas: Eu Sou", que encena a vida e obra do eterno Maluco Beleza - ele completaria 80 anos no dia 28 de junho de 2025, data da estreia da produção.

Confira faixa a faixa (comentada por Supla):

Lado A

1 - 'Amor kamikaze'

Clássico punk rock, refrão chiclete com um videoclipe bem divertido filmado no Japão e uma letra assinada com meu sobrinho Teodoro Suplicy, descrevendo um amor kamikaze que você já sabe que o final vai ser um desastre!

2 - 'Fofoqueira'

Quase um rock experimental. Sem refrão no qual faço duas vozes femininas que conversam entre si. Tem um clipe do qual aparecem os maiores fofoqueiros do Brasil como Leo Dias e Leão Lobo. É hilário!

3 - 'Você não vai me quebrar'

Música com um riff de guitarra que hipnotiza acompanhado de um baixo assombrado e uma batida pulsante e uma letra que fala sobre as pessoas que tentam te derrubar (mas não conseguem, podem até tentar, como diz a letra). Tem videoclipe em que ando a cavalo e a banda num cemitério gravado na Argentina quando a banda se apresentou por lá.

4 - 'If you Believe in Nosferatu'

Música gravada em Los Angeles com Supla no violão mandando sua bossa nova acompanhado por Jeff no baixo de pau e Marc nas guitarras e teclados. Uma 'gotha nova', mistura de bossa nova com música gótica.

5 - 'Mama’s boy'

Rock limpo acelerado muito rápido! Com uma letra que critica um menino que só reclama da vida se colocando para baixo e gosta de se pagar de vitima.

6 - 'Queixo novo'

Agora surge um funk com uma forte crítica e sátira a inteligência artificial e harmonização artificial. Supla e a banda acreditam que você tem total liberdade de fazer o que quiser com seu corpo, mas cuidado para não exagerar.

7 - 'Valkrie'

Música meio gótica com citação ao grande compositor Wagner, clima épico!

8 - 'Médico monstro'

Som dedicado aos fãs de metal com uma letra pesada citando esses médicos criminosos que molestam suas pacientes enquanto estão anestesiadas! Um absurdo!

Lado B

1 - 'Be my baby'

Cover do clássico das Ronettes, banda que influenciou os Beatles e nesse ano nós fizemos para a revista Rolling Stone uma homenagem aos Beatles no evento “Rollingstone sessions“, que ao relembrar essas lindas canções resolvemos gravar este cover, no nosso estilo, meio parecido como fizemos no álbum anterior com a versão da música do Harry Styles “As it was”, estilo Supla e os Punks de Boutique: power punk pop! C mmon kids!

2 - 'Me encontro em você'

Um ska numa pegada anos 80 com direito a solo de saxofone e flautas voando sobre a canção. A letra é como se fosse uma sobreposição, um sentimento afetivo em cima do outro. É por isso que no refrão a voz de Supla tem um certo eco que traz esta sensação.

3 - 'Livre'

Música com uma clara influência nos vocais e backing vocals das Ronettes e um lindo começo de música deixando bem claro que os Punks de Boutique não estão de brincadeira! A letra é um grito de liberdade! O clipe mostra Supla num sonho dirigindo sua moto intercalando com cenas da banda no estúdio.

4 - 'Goth Girl From East LA'

Uma balada gravada em Los Angeles com sua banda americana de estúdio sobre uma garota gótica que vive na área hispânica de LA. Escutando a música dá uma sensação de estar numa bodega mexicana na California. Também tem um videoclipe (como um filme de ação filmado em East LA).

5 - 'Nada foi em vão'

Música que dá o título do álbum! Supla reencontra sua antiga parceira de letras Tatiana Prudencio (coautora de Parça da Erva e Anarquia Life Style). Gravada em solo americano, é uma balada que nos faz pensar muito sobre a nossa vida, os reencontros e se sentir seguro que nada foi em vão, seguindo seu coração e escutando a razão, a vida é uma inspiração!

6 - 'Rain Drops Keep Falling on my Head'

Esse é o segundo cover que fecha o álbum. Supla sempre se identificou com a linda melodia e alto astral desta canção. Vale destacar o arranjo coordenado por Supla e tocado por seu guitarrista Henrique Cabreira, neste caso nos teclados, encerrando o vigésimo álbum do Champs!