Spotify lança retrospectiva de músicas mais ouvidas em 2020

A retrospectiva 2020, ou Spotify Wrapped (em inglês), foi liberada nesta terça-feira (1º), para Android, iOS e desktop. Além de poderem conferir o que mais curtiu durante o ano, em playlists feitas pela plataforma, os usuários podem conferir na retrospectiva pessoal de músicas, podcasts e artistas mais escutados.

Para conferir a sua retrospectiva, basta entrar neste link ou abrir o aplicativo e clicar no banner da retrospectiva. Após a login da conta, o interativo apresenta informações como: artistas e músicas mais ouvidas, tempo de uso do aplicativo e gêneros mais ouvidos.

O Spotify Wrapped ainda possibilita o compartilhamento da sua retrospectiva nas redes sociais do usuário, nos stories do Instagram, Twitter, etc.