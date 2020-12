Sotaque de Archie choca britânicos

Archie, filho do príncipe Harry e de Meghan Markle, falou pela primeira vez em público, e não causou boa impressão na imprensa britânica. Ele fez uma aparição surpresa no podcast dos pais, disponível desde esta terça, 29, na plataforma Spotify. No áudio, Archie ri e deseja "feliz ano-novo", mas com sotaque americano.



A mídia britânica parece ter se incomodado. A jornalista Rebecca English, especializada em cobertura da família real para o Royal Mail, foi ao Twitter comentar que a criança "tem muito sotaque americano". O tabloide The Sun também comentou a pronúncia.



A participação de Archie, de 18 meses, ocorre depois que Harry e Meghan entraram com uma ação legal contra a mídia por violações de privacidade. No início de dezembro, Meghan processou uma agência de notícias que tirou fotos dela e de Archie em um parque canadense.



Desde que ela e Harry abandonaram seus deveres como parte da família real e se mudaram para a Califórnia, eles lançaram vários empreendimentos criativos, incluindo um acordo com a Netflix.



O podcast, o primeiro de um acordo que deve durar vários anos entre a empresa Archewell Audio e o Spotify, contou com convidados especiais, como o cantor Elton John e a tenista japonesa Naomi Osaka. O roteiro se baseia em depoimentos de celebridades e amigos.



"Já faz um ano e realmente queremos honrar a compaixão e a bondade que ajudaram tantas pessoas a superar isso", disse Harry ao apresentar o podcast. "E, ao mesmo tempo, homenagear aqueles que passaram por incertezas e perdas impensáveis", acrescentou Meghan.



Elton John, como muitos artistas, conta que estava no meio de uma turnê quando a pandemia começou. "De repente, paramos", disse o cantor no podcast. Já Naomi Osaka, campeã do US Open, fala sobre 2020, que chama de "o ano em que me tornei mais grata pelas coisas e pelas pessoas ao meu redor".