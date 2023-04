Sonia Abrão afirma ter recebido sinal sobrenatural de Chorão, do Charlie Brown Jr: ‘Foi de arrepiar’

Sonia Abrão relatou em entrevista ter vivido uma experiência “de arrepiar” após a morte do cantor e compositor Chorão, da banda Charlie Brown Jr., que era seu primo. A jornalista da Rede TV estava em seu quarto, poucos dias depois do falecimento do artista, e viu um boné que pertencia a Chorão cair de cima de uma estante, em “câmera lenta”.

"Foi de arrepiar! Fazia pouco tempo que tinha morrido. Eu estava no meu quarto e tinha um boné dele, o Família 13, pendurado no alto da estante. De repente, o boné foi caindo, como se estivesse em câmera lenta…foi uma eternidade para chegar ao chão! Não havia vento, janela aberta ou ar condicionado ligado. Entendi na hora que ele tinha passado por ali. Deu o sinal! Fiquei paralisada. Só quando voltei a respirar, é que fiz uma oração, agradeci a visita e coloquei o boné no lugar. Nunca vou esquecer aquele momento", afirmou.

A ligação entre os primos era amorosa, como era em geral o comportamento de Chorão com familiares, segundo a apresentadora. “Na intimidade, o Chorão era ligadíssimo à família, super amoroso e, ao mesmo tempo, explosivo. Uma doce fera", definiu.

Sonia Abrão lembrou ainda que contribui com a carreira de Chorão no início da trajetória do roqueiro. “O primeiro CD do Charlie Brown Jr., ele foi levar pessoalmente ao meu programa da rádio Capital. Entrou para a nossa playlist, mesmo sendo em uma emissora AM, não muito ligada ao gênero da banda. Os ouvintes curtiram! Ele sabia que as portas estavam sempre abertas para ele, nos palcos e na vida", declarou a ainda a jornalista.