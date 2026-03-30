Solange, Marciele e Jordana estão no Paredão do BBB 26

As participantes Solange Couto, Marciele e Jordana formaram o Paredão do BBB 26 neste domingo, 29. Uma delas será eliminada no programa da próxima terça-feira, dia 31.

Mais cedo, o domingo no reality show foi marcado pela Prova do Líder, vencida por Ana Paula. O dia também incluiu a eliminação de Alberto Cowboy e o atendimento do Big Fone por Milena.

A formação do Paredão contou com a indicação da Líder, do poder do Big Fone e os votos dos próprios confinados da casa.

Saiba como foi a votação do Paredão

Ana Paula (Líder) indicou Solange Couto .

. Milena (Big Fone) indicou Marciele .

. Jordana votou em Leandro Boneco.

Juliano votou em Jordana.

Solange votou em Gabriela.

Marciele votou em Leandro Boneco.

Leandro votou em Gabriela.

Milena votou em Jordana.

Chaiany votou em Jordana.

Samira votou em Juliano.

Gabriela votou em Juliano.

Os participantes mais votados pela casa

Jordana: 3 votos

Gabriela: 2 votos

Juliano: 2 votos

Leandro: 2 votos