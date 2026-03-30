Solange, Marciele e Jordana estão no Paredão do BBB 26
Uma delas será eliminada no programa da próxima terça-feira
As participantes Solange Couto, Marciele e Jordana formaram o Paredão do BBB 26 neste domingo, 29. Uma delas será eliminada no programa da próxima terça-feira, dia 31.
Mais cedo, o domingo no reality show foi marcado pela Prova do Líder, vencida por Ana Paula. O dia também incluiu a eliminação de Alberto Cowboy e o atendimento do Big Fone por Milena.
A formação do Paredão contou com a indicação da Líder, do poder do Big Fone e os votos dos próprios confinados da casa.
Saiba como foi a votação do Paredão
- Ana Paula (Líder) indicou Solange Couto.
- Milena (Big Fone) indicou Marciele.
- Jordana votou em Leandro Boneco.
- Juliano votou em Jordana.
- Solange votou em Gabriela.
- Marciele votou em Leandro Boneco.
- Leandro votou em Gabriela.
- Milena votou em Jordana.
- Chaiany votou em Jordana.
- Samira votou em Juliano.
- Gabriela votou em Juliano.
Os participantes mais votados pela casa
- Jordana: 3 votos
- Gabriela: 2 votos
- Juliano: 2 votos
- Leandro: 2 votos
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