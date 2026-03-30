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Solange, Marciele e Jordana estão no Paredão do BBB 26

Uma delas será eliminada no programa da próxima terça-feira

Estadão Conteúdo

As participantes Solange Couto, Marciele e Jordana formaram o Paredão do BBB 26 neste domingo, 29. Uma delas será eliminada no programa da próxima terça-feira, dia 31.

Mais cedo, o domingo no reality show foi marcado pela Prova do Líder, vencida por Ana Paula. O dia também incluiu a eliminação de Alberto Cowboy e o atendimento do Big Fone por Milena.

A formação do Paredão contou com a indicação da Líder, do poder do Big Fone e os votos dos próprios confinados da casa.

Saiba como foi a votação do Paredão

  • Ana Paula (Líder) indicou Solange Couto.
  • Milena (Big Fone) indicou Marciele.
  • Jordana votou em Leandro Boneco.
  • Juliano votou em Jordana.
  • Solange votou em Gabriela.
  • Marciele votou em Leandro Boneco.
  • Leandro votou em Gabriela.
  • Milena votou em Jordana.
  • Chaiany votou em Jordana.
  • Samira votou em Juliano.
  • Gabriela votou em Juliano.

Os participantes mais votados pela casa

  • Jordana: 3 votos
  • Gabriela: 2 votos
  • Juliano: 2 votos
  • Leandro: 2 votos
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