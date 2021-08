Silvio Santos teria se dado alta e recusou tratamento, segundo colunista

Silvio Santos teria se dado alta do hospital, decidiu se recuperar em casa da Covid-19 e se recusa a tomar os medicamentos. As informações foram divulgadas pelo colunista Leo Dias, do portal Metrópoles. O jornalista divulgou um áudio de uma das empregadas do apresentador em que ela relata para uma amiga que o patrão não está bem, mas se recusa a seguir as recomendações médicas.

Silvio, que tem 90 anos, contraiu a Covid-19 e foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na última sexta-feira (13). Entretanto, no dia seguinte saiu do hospital sozinho. A empregada fala que não tem notícias boas para dar.

“Meu patrão está muito difícil porque ele não fica no hospital, quer ficar em casa, está em casa, montou um hospital em casa… E você sabe, a pessoa tem 90 anos, é meio difícil, né? Tem que ser como ele quer, na hora que ele quer, no momento em que ele quer. Então eles estão fazendo de tudo”, disse a mulher.

A hospitalização aconteceu após um caso de Covid-19 no estúdio do programa Silvio Santos. O apresentador já tomou as duas doses da vacina contra o coronavírus. Ele voltou a gravar o programa no dia 23 de julho, após ficar afastado desde o começo da pandemia. A internação foi confirmada por Patrícia Abravanel, uma das seis filhas de Silvio, em comunicado postado nas redes sociais.