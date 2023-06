Silvio Santos recebe homenagem da família e aparece em vídeo publicado por Patrícia Abravanel

O apresentador Silvio Santos, 92 anos, recebeu uma homenagem da família em sua casa, no último domingo, 4, quando o SBT exibiu o especial de 60 anos do programa homônimo. Confortável no sofá, recebeu das mãos da filha Patrícia Abravanel uma placa com a sua caricatura lapidada. Patrícia compartilhou o registro no Instagram e declarou que o pai está bem de saúde.

Patrícia deu uma placa e aparece abraçada ao pai, no vídeo, na legenda diz: "E claro que o nosso domingo não poderia ser diferente. Nos reunimos em frente a TV para assistir e celebrar os 60 anos do Programa Silvio Santos. Foi um domingo raiz, jantando no sofá, cheio de amor, onde nos alegramos, cantamos e comemoramos o protagonista desse show!! Para quem está com saudades do meu pai e querendo saber dele… Ele está muito bem desfrutando de vários momentos delícia como este!!", legendou.

A homenagem do domingo aconteceu mas sem a presença do apresentador, mas a família declarou que foi feita dessa forma, pois se ele soubesse da homenagem, não permitiria, pois não iria gostar de autopromoção.

Confira o vídeo:

