Show do Guns N´ Roses em Belém serve para pedido de casamento no Mangueirão

O que é fantástico pode ainda ficar ainda melhor. Que o diga o casal Alexandre Castelo e Lorena Barros. Eles protagonizaram um pedido de casamento em pleno show da banda norte-americana Guns N´ Roses no sábado (26) à noite no estádio Mangueirão, em Belém.

Para marcar de vez a celebração de poder conferir a performance da banda do coração em pleno solo paraense, o geólogo e consultor ambiental Alexandre Castelo aproveitou a ocasião para pedir em casamento a engenheira civil Lorena Barros. Entre beijos e frases amorosas, Alexandre fez como se deve fazer nessas horas. Ajoelhou-se pediu a mão da amada e formalizou tudo colocando aneis em um dos dedos de Lorena.

Emocionados, os dois trocaram beijos e seguiram no clima do som do Guns nessa noite paraense da banda com Axl Rose, Slash e companhia.

"Vejo um futuro lindo à nossa frente porque ele foi escrito por Deus. Que Ele abençoe nossa relação todos os dias! Te amo!!", postou Alexandre nas redes sociais.

Já Lorena deixou claro: "Te amo meu amor, você é exatamente como eu pedi a Deus, um homem paciente, respeitoso e amoroso. Que Deus seja o centro da nossa vida, nos guiando sempre no caminho Dele. Obrigada por ser exatamente quem você é para mim".