Show do Bruno Mars causa alvoroço na ‘Dramaland’; Ídolos coreanos são flagrados acompanhados

O cantor Bruno Mars realizou dois shows em Seul, na Coreia do Sul, neste final de semana e conseguiu reunir um grande público, entre eles, cantores, cantoras, atores e atrizes na plateia. A presença dos “Idols” sul-coreanos em suas apresentações, indica a popularidade do artista no país asiático. O evento também repercutiu rumores de relacionamento, pois algumas celebridades foram flagradas juntas. O ator Park Bo-Gum e a cantora Lisa do Black Pink foram vistos juntos. Além de Jennie também integrante do grupo e o cantor Kim Tae-Hyung o V, do BTS. Confira!

A presença de Jennie no show levantou a suspeita dos fãs, já que há um ano a “Dramaland” – como é chamado o universo que reúne a cultura sul-coreana e nele está o K-Pop, os K-dramas e outras produções e serviços – especulam o romance da vocalista com V, um dos integrantes do BTS e ambos já foram visualizados juntos em outros contextos. Os dois estavam no mesmo local, mas não juntos. V assistiu ao show ao lado do ator e amigo Park Seo-Joon, que estará no filme "The Marvels", que estreia em novembro nos cinemas,

Lisa e Park Bo-Gum são embaixadores de uma marca francesa de artigos de luxo e, por isso, podem ter ido juntos ao evento, pela amizade. No entanto, há quem já shipper os dois.