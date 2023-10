Sexo e Anitta como professora de luta estão no trailer da nova temporada de 'Elite', da Netflix

A Netflix divulgou na última terça-feira, 17, o trailer oficial da sétima temporada de Elite. A prévia mostra Anitta como uma professora de defesa pessoal e os alunos de Las Ensinas se dividindo entre sexo e dramas da vida escolar.

Na série, a cantora se une com o elenco que já inclui André Lamoglia, Valentina Zenere, Álvaro de Juana, Carmen Arrufat, Álex Pastrana, Ana Bokesa, Ander Puig, Nadia Al Saidi e Omar Ayus. Entre os estreantes da 7ª temporada também estarão Fernando Lindez (SKAM), Maribel Verdú (Now & Then) e Leonardo Sbaraglia (Dor e Glória).

Elite já está renovada para a oitava temporada que terá o retorno de Mina el Hammani, a atriz que interpretou Nadia até o quarto ano da produção. Com roteiro de Carlos Montero (In Love All Over Again) e Jaime Vaca (A Different View), a sétima temporada de Elite estreia em 20 de outubro. As seis temporadas anteriores estão no catálogo da Netflix.