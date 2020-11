Sete brasileiros são finalistas do Prêmio Oceanos 2020

Sete livros brasileiros estão entre os 10 finalistas do Prêmio Oceanos 2020, um dos mais importantes em língua portuguesa. Entre eles, três livros foram editados em dois países, no Brasil e em Portugal: A Ocupação, do brasileiro Julián Fuks; Autobiografia, do português José Luís Peixoto, e Torto Arado, do brasileiro Itamar Vieira Junior.

Os finalistas foram anunciados nesta terça-feira, 24, em transmissão virtual. Os ganhadores serão divulgados ao público também em live, devido à pandemia do coronavírus, no dia 18 de dezembro, em horário a ser definido. O livro vencedor receberá R$ 120 mil; o segundo colocado, R$ 80 mil e o terceiro, R$ 50 mil, sendo que livros de diferentes gêneros literários concorrem entre si.

Agora, os 10 livros são submetidos a um novo júri, que até meados de dezembro os lê e analisa para eleger os três vencedores. Compõem o corpo de jurados final os portugueses Joana Matos Frias (professora, escritora e tradutora) e Carlos Mendes de Sousa (professor), o angolano Ondjaki (escritor), a santomense Inocência Mata (professora e crítica literária) e os brasileiros Angélica Freitas (poeta), João Cezar de Castro Rocha (professor) e Viviana Bosi (professora).

Para chegar a este resultado preliminar, entre agosto e novembro, um júri de sete profissionais leu e analisou os 54 livros semifinalistas, inscritos por quatro países - Brasil, Cabo Verde, Portugal e Moçambique.

Fazem parte da curadoria do Oceanos 2020 Adelaide Monteiro, de Cabo Verde; Isabel Lucas, de Portugal; Manuel da Costa Pinto e Selma Caetano, do Brasil.