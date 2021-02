Sertanejos Gusttavo Lima e Marília Mendonça são rei e rainha do Top 100 das rádios

Mesmo não estando com suas músicas no primeiro lugar do ranking entre as mais tocadas nas rádios do país, um fato é que ninguém, ao menos por enquanto, tirou a majestade do mundo sertanejo de Gusttavo Lima e Marília Mendonça. Eles dominaram o Top 100 das rádios brasileiras na primeira semana de fevereiro. O levantamento inédito é da consultoria Crowley.

Ao todo, oito canções são dos dois. Cada um entrou no ranking com quatro músicas. Veja:

Músicas mais tocadas de Gusttavo Lima:

- "De menina para mulher" - na 27ª posição;

- "Café e amor" - 30ª posição;

- "A gente fez amor" - 49ª posição;

- "Espetinho" - 52ª posição.

Músicas mais tocadas de Marília Mendonça

- Quero você do jeito que quiser" - 40ª posição;

- "Graveto" - 62º posição

- "Depre" - 69º lugar no ranking;

- "Coração Bandido" - na 93ª posição