Sérgio Reis é internado em São Paulo

O cantor Sérgio Reis foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo na última terça-feira (24). Quem deu a notícia foi o apresentador Geraldo Luis, que postou algumas fotos ao lado do cantor ao fazer uma visita nesta quarta-feira (25). "Vim visitar no hospital meu amigo querido @serjaooficial . Ele está melhor e ao lado de sua amada Ângela. Precisou ser internado ontem, em breve em casa se Deus quiser", escreveu Geraldo. Porém a equipe de Sérgio afirmou não estar "autorizada a responder" sobre o estado de saúde ele por enquanto e que irá "esclarecer melhor os fatos", após falando com o cantor.

Na sexta-feira passada (20), Sérgio foi alvo de busca e apreensão por agentes da Polícia Federal por incitar atos violentos contra a democracia e fazer ameaças de agressão a ministros e ao presidente do Senado. Dias mais tarde, ele afirmou em uma entrevista ter ficado "triste e com a saúde abalada" por conta da investigação.