Sequência de 'A Rede Social' escala astros de 'Succession' e 'O Urso'

A Sony Pictures planeja lançar o filme em 9 de outubro de 2026

Estadão Conteúdo

A Rede Social, longa do diretor David Fincher sobre o empresário Mark Zuckerberg e a criação do Facebook, ganhará uma sequência com um elenco de peso. Os atores Jeremy Allen White, da série O Urso, Jeremy Strong, de Succession, e a atriz Mikey Madison, vencedora do Oscar de melhor atriz pelo filme Anora, foram confirmados na produção na última semana.

A produção, que se chamará The Social Reckoning (ainda sem título em português) não contará com o retorno de Fincher ou do ator Jesse Eisenberg, que interpretou Zuckerberg na obra de 2010.

O cineasta Aaron Sorkin, responsável pelo roteiro do longa original, será o diretor do novo projeto. Já Zuckerberg será vivido por Strong.

A Sony Pictures planeja lançar o filme em 9 de outubro de 2026, com a produção se iniciando já em outubro deste ano.

Desinformação

A trama do longa retratará a investigação jornalística que levou aos chamados "Facebook Papers", reportagens que expuseram a lógica da companhia de priorizar o crescimento e a desinformação em detrimento da segurança dos usuários.

Allen White interpretará Jeff Horwitz, jornalista do Wall Street Journal, responsável pelas principais reportagens sobre o escândalo.

Já Mikey Madison será Frances Haugen, a funcionária do Facebook que vazou as informações e denunciou o caso para a imprensa.

O comediante Bill Burr também foi confirmado no elenco, mas o seu papel ainda não foi revelado.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

CINEMA

A Rede Social

sequência

detalhes
