Sepultura fará último show da carreira em novembro, em SP; veja data, local e ingressos

O Sepultura anunciou nesta quarta-feira, 27, os detalhes do show de despedida dos palcos, que será realizado em novembro, em São Paulo. A turnê de despedida foi anunciada em dezembro de 2023 e, agora, marca o encerramento oficial das apresentações do grupo.

A turnê Celebrating Life Through Death chegará ao fim no dia 7 de novembro, na Mercado Livre Arena Pacaembu, palco que também faz parte da história da banda.

Por enquanto, ainda não há maiores detalhes sobre a apresentação, que terá a participação dos grupos Metal Allegiance, Krisiun e Sacred Reich. Na formação do grupo, estão Derrick Green (voz), Andreas Kisser (guitarra), Paulo Jr (baixo) e Greyson Nekrutman (bateria).

Os ingressos estarão em pré-venda a partir desta quinta-feira, 28, para clientes Santander. Demais clientes podem adquirir seus ingressos a partir da sexta-feira, 30, na Ticketmaster.

Preços e setores:

Arquibancada norte: R$ 300 (inteira) | R$ 150 (meia) Pista: R$ 380 (inteira) | R$ 190 (meia) Cadeira oeste: R$ 570 (inteira) | R$ 285 (meia) Cadeira leste: R$ 570 (inteira) | R$ 285 (meia) Cadeira oeste coberta: R$ 600 (inteira) | R$ 300 (meia) Pista premium: R$ 620 (inteira) | R$ 310 (meia) Pacote vip: R$ 1100 Pacote vip Meet & Greet: R$ 1600

Sepultura - Celebrating Life Through Death: Saiba tudo

Quando: 7 de novembro de 2026 Onde: Mercado Livre Arena Pacaembu Endereço: Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu, São Paulo - SP Abertura dos portões: 15h Horário do show: 20h30 Classificação: 16 anos. Ingressos: Ticketmaster Bilheteria física: Shopping Ibirapuera - piso Jurupis