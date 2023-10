Seminário da ACCPA debaterá a importância da crítica cinematográfica

A Associação de Críticos de Cinema (ACCPA) e a Casa das Artes realizam em conjunto o I Seminário de Crítica Cinematográfica nos dias 17, 18 e 19 de outubro. O evento tem entrada gratuita na Casa das Artes, localizada na Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, nº 236. A ideia é debater e estimular reflexões sobre a importância da crítica cinematográfica com evidências sobre o olhar dos espectadores em torno de temas, temáticas e narrativas que influenciam as análises fílmicas.

Outra proposta do seminário é estimular o interesse ao conhecimento histórico da crítica de cinema, a partir de informações sobre sua significativa atuação com relação ao entendimento das evoluções temáticas e estéticas proporcionadas por diversos cineastas e as descobertas sobre uma frente política na cinematografia. Também se avaliará as novas tecnologias que têm sido inventadas e circulam no meio dessa arte.

O programa do seminário será composto de apresentações e palestras para debates com participação de críticos de cinema da associação e convidados. Os participantes terão direito a emissão de certificados.

Programação

Dia 17/10/2023

Abertura (18h30m)

Histórias e Homenagens da ACCPA

Pedro Veriano e Marco Antonio Moreira

Palestra (18h45m)

Crítica cinematográfica: Da história pessoal à importância de uma revisão quebrando saberes e mitos

Luzia Álvares (professora, pesquisadora e crítica de cinema)

Dia 18/10/2023

Palestra (18h30m)

Cinema: Porque, para que e para quem? As novas imagens sob o olhar da interseccionalidade (cinema negro, feminista e indígena)

Jorane Castro (cineasta e professora/FAV-UFPA), Fernando Segtowick (cineasta), Ana Cláudia Mello (professora/FAV-UFPA)

Dia 19/10/2023

Palestra (18h30m)

Processo de análise de filmes: Crítica e público

Augusto Pacheco (Crítico de cinema), John Fletcher (professor/FAV-UFPA) e Alex Damasceno (professor/FAV-UFPA)

Palestra (20h)

O incentivo a cinefilia: Os caminhos abertos nas novas tecnologias visuais

Marco Antonio Moreira (professor, pesquisador e crítico de cinema) e Felipe Pamplona (produtor cultural)

Encerramento (21h)

Uma declaração aos cinéfilos

Marco Antonio Moreira e Luzia Álvares