Selo Caqui anuncia artistas selecionados para Projeto ‘Caquiado’ e prepara álbum coletivo

Na última segunda-feira (12/8), o selo musical paraense Caqui anunciou, em suas redes sociais, os três artistas selecionados para o Projeto “Caquiado”: Lina Leão, Sidiane Nunes e Mist Kupp. Esses artistas se juntarão a outros sete nomes já integrados ao projeto: Helena Ressoa, Banda Cout, W Mate-U, Roger Is Not Braga, Jheni Cohen, Matheus Pojo e Paso. Com a lista completa dos dez artistas regionais independentes, a produtora se prepara para iniciar a concepção de um álbum plural e autoral, que será lançado em plataformas de streaming e também em formatos físicos, como vinil e fita cassete.

Os músicos participantes do projeto também terão suas performances documentadas em um curta-metragem dirigido por Anna Suav, que capturou todo o processo artístico do "Caquiado" por meio de shows ao vivo realizados em Belém.

Para se chegar aos nomes dos últimos selecionados, foi realizada uma curadoria com figuras influentes na cena musical paraense. "Demos oportunidades para essas pessoas que são aqui e boas musicalmente também, mas estão menos relacionadas no meio artístico, tem menos oportunidade," refletiu íris da Selva, um dos curadores e artista trans emergente na cena do carimbó urbano e da música popular paraense.

A cantora e compositora Sidiane Nunes, natural de Mocajuba, que se destaca como mãe e artista atuante em várias áreas da arte, apresentou a música “Fazer de Quem”, que reflete sua vivência como mãe e universitária, abordando as reações da sociedade à presença de mulheres que persistem em seus sonhos após a maternidade.

Ela revelou o interesse em conhecer os outros participantes da coletânea, seja para confirmar se são artistas que já admira ou para descobrir novos talentos. “Fico pensando que honra minha em ter sido selecionada,” acrescentou.

Lina Leão, da cidade de Canaã dos Carajás, expressou seu entusiasmo ao ver seus sonhos se tornando realidade com a participação no Projeto “Caquiado”. Sobre suas expectativas, ela mencionou que não tem pensado muito nelas, mas reconhece que são naturalmente altas.

“Já me sinto muito realizada por fazer esse sonho acontecer com pessoas do meu território. Pretendo trazer para esse álbum com o meu fazer artístico que é tão rico, genuíno, poderoso, ancestral, político e encantador”, declarou a cantora e compositora.

Os idealizadores do Selo Caqui, Leonardo Pragaty (à esquerda) e Yuri Reiner (à direita) (Tita Padilha)

Yuri Reiner, artista, produtor musical e idealizador do Selo Caqui, afirmou que o trio de novos artistas selecionados reforça a visão do projeto de que a música feita pela nova geração paraense é profundamente conectada à cultura local.

“Os três são artistas do interior do Estado e não devem em nada a quem faz música na capital. Eles dialogam com a sonoridade moderna e instigante que os artistas convidados também se propõem a fazer”, disse Reiner.

Leonardo Pratagy, também fundador e idealizador da produtora, destacou a importância de entender profundamente as carreiras e identidades musicais de cada um para a produção do álbum em conjunto.

Ele também refletiu sobre o surgimento do Selo Caqui, motivado pela inquietação em relação à falta de registro na cena musical atual em comparação com gerações anteriores, como a do Terruá Pará, no início dos anos 2010.

“O volume de novas bandas e artistas surgindo, lançando coisa, ainda é grande, talvez até maior por causa das facilidades da internet, mas ao mesmo tempo parece que fica muito diluído, sem uma coesão de uma cena, de um momento vivido. Acho que o lançamento de uma coletânea amarra um contexto entre esses artistas, o que é importante para a visibilidade do que está rolando por aqui”, acrescentou.

A coletânea "Caquiado" foi selecionada pelo edital Natura Musical, com apoio da lei estadual de incentivo à cultura do Pará (Semear), que já beneficiou projetos de grandes nomes da música paraense, como Manoel Cordeiro, Dona Onete, Pinduca, Felipe Cordeiro e Thaís Badú.