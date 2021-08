'Seletivas Se Rasgum' vai escolher bandas da Amazônia Legal

Já não bastasse movimentar a cena musical do Pará, o Festival Se Rasgum ousou mais uma vez e este ano as seletivas estão abertas não só para as bandas do Estado, como para grupos dos nove estados da Amazônia Legal (Amapá, Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins). As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas por meio do site até o dia 2 de setembro.

Os interessados devem residir em um dos estados da Amazônia Legal, ter produzido e lançado pelo menos quatro singles, comprovar mínimo de dois anos de existência do trabalho artístico inscrito e preencher o formulário de inscrições com informações da banda como o release atualizado, anexar duas fotos, links das músicas lançadas e link de vídeo de performance ao vivo, entre outros dados complementares.

Em um ano de readaptações, o Festival Se Rasgum aproveitou para ampliar seu alcance para a região da Amazônia Legal com o objetivo de mapear o que vem se destacando na música amazônica e toda a sua diversidade.

"Sabemos que há uma dificuldade grande em fazer ecoar a música produzida no Pará, e no norte como um todo, mas em todos esses anos até que conseguimos dar bastante projeção para as nossas apostas. No entanto, vimos a necessidade de nós mesmos conhecermos mais a música da nossa região de uma forma mais ampla, sem se limitar às nossas fronteiras estaduais. Sabemos que a Amazônia tem sotaque próprio e queremos usar a força do Se Rasgum para dar mais visibilidade aos artistas do Norte e da Amazônia Legal”, conta Marcelo Damaso, que junto a Renée Chalu dirigem a Se Rasgum Produções.

Para escolher os 10 finalistas, o Festival convidou nove curadores, um de cada estado da região, buscando mapear as novidades com um olhar voltado à diversidade musical e à equidade de gênero, étnica e racial.

As Seletivas Se Rasgum têm patrocínio master da Oi e apoio cultural do Oi Futuro através da lei Semear de incentivo à cultura via Governo do Estado do Pará e Fundação Cultural do Pará, além do player Oficial Deezer.

Agende-se:

Seletivas Se Rasgum - Amazônia Legal

De 12 de agosto a 02 de setembro

Inscrições gratuitas e informações: serasgum.com.br

Outras oportunidades de inscrições para artes diversas

O edital Preamar da Paz está aberto para premiar 12 propostas culturais a serem desenvolvidas nos bairros que integram o Programa Territórios pela Paz (TerPaz), com um investimento total de R$ 505 mil. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 13 de setembro, pela plataforma Mapa Cultural do Pará: mapacultural.pa.gov.br.

O edital contempla quatro modalidades: "Cinema no Bairro" (4 prêmios de R$ 20 mil), para promoção do acesso a conteúdos audiovisuais, com a exibição de longas, curtas, webséries e clipes, nos bairros da Terra Firme, Cabanagem, Nova União e Jurunas/Condor; "Memória e Comunidade" (2 prêmios de R$ 25 mil), para projetos que visem a criar ou estruturar museus, memoriais ou galerias de arte comunitárias no Benguí e Guamá; "Corredores da Cultura" (3 prêmios de R$ 100 mil), para propostas de intervenções urbanas de arte de rua (muralismo) na Terra Firme, Guamá e Jurunas/Condor; e "Jardim das Esculturas" (3 prêmios de R$ 25 mil), para a instalação de produções artísticas tridimensionais, construídas de forma participativa com a comunidade nas Usinas de Paz da Cabanagem, Icuí e Nova União.

O processo de seleção está dividido em duas fases: a primeira de habilitação das inscrições; a segunda de avaliação e seleção das propostas. O resultado preliminar de habilitação está previsto para ser divulgado em 21 de setembro deste ano e a homologação do resultado final ocorrerá no dia 15 de outubro. A execução dos projetos e a entrega do relatório simplificado poderão ser feitas no período de 18 de outubro de 2021 a 18 de fevereiro de 2022.

ArcelorMittal

A Fundação ArcelorMittal está com inscrições abertas para o seu primeiro edital nacional voltado para a cultura, o “Diversão em Cena ArcelorMittal”. Serão investidos R$ 6 milhões de reais em projetos nas áreas de música, teatro, musicais, dança e circo, entre outros com linguagem inovadora. O principal critério de seleção é que as propostas sejam voltadas à formação de público infantil. O edital vai receber inscrições até 12 de setembro, exclusivamente no site: www.fundacaoarcelormittal.org.br.

Os recursos do novo edital serão divididos em duas categorias: Circulação de espetáculos já montados, com limite de R$ 500 mil por projeto selecionado, e Circulação de espetáculos inéditos, com limite de R$ 800 mil por projeto. Podem se inscrever Pessoas Jurídicas de todo o território nacional que tenham projetos aprovados na Lei Federal de Incentivo à Cultura. Os recursos dos patrocínios aos projetos selecionados no edital serão efetivados ainda em 2021, e os projetos deverão ser realizados no período de 24 meses a partir da assinatura do contrato.

Cine inclusão

As inscrições para o 3º Festival Cine Inclusão já estão abertas e vão até o dia 30 de agosto, com o tema terceira idade. Os melhores curtas da Mostra Competitiva, escolhidos pelo público, receberão prêmio em dinheiro, num total de R$6 mil. Este é o único evento cinematográfico com foco na difusão de curtas-metragens produzidos por pessoas com mais de 60 anos e de produções que abordem questões ligadas ao universo dos idosos.

A mostra ocorre entre os dias 18 e 24 de outubro, de forma virtual e gratuita. O festival é idealizado e dirigido pelo produtor Daniel Gaggini e realizado pela MUK. O objetivo do evento é promover espaço para que pessoas na terceira idade possam se expressar pela sétima arte, difundir suas criações e trocar conhecimentos. Regulamento e ficha de inscrição em www.festivalcineinclusao.com br. Mais informações no e-mail: cineinclusao@muk.nu

Na Mostra Competitiva, podem ser inscritos curtas-metragens em português, cujos temas estejam relacionados à terceira idade. Nesta mostra, os três melhores filmes, escolhidos pelo público, receberão R$3 mil, R$2 mil e R$1 mil, respectivamente para primeiro, segundo e terceiro lugar.

Já para a categoria Melhor Idade, podem ser inscritos filmes de curta-metragem em português, cujos realizadores tenham mais de 60 anos.