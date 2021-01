Segunda temporada de Bridgerton é confirmada pela Netflix

A primeira temporada de "Bridgerton", que conta uma uma história de amores e intrigas que se passam na alta sociedade londrina do século 19, estreou na plataforma no dia 25 de dezembro do ano passado.

Os oito primeiros episódios são baseados no romance "O Duque e Eu", primeiro livro de "Os Bridgertons". O foco está em Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor). Quarta filha (e a mais velha) de uma família de oito, ela está fazendo sua estreia na alta sociedade e atrai a atenção de vários pretendentes.

Em comunicado feito ao estilo e clima da série, sob o pseudônimo da narradora onipresente da trama, Lady Whistledown's, a plataforma de streaming anunciou nesta quinta-feira (21) que a série terá uma segunda temporada. “A alta sociedade está alvoroçada com as últimas fofocas, e por isso tenho a honra de contar a vocês: Bridgerton oficialmente retornará para uma segunda temporada”, diz a carta.

No Twitter, a Netflix também anunciou a segunda temporada da série.

Atenção, querido leitor! A fofoca que você tanto esperava está aqui: a renovação de Bridgerton veio e, sim, teremos uma 2ª temporada!! pic.twitter.com/2K1aHL3P1h — netflixbrasil (@NetflixBrasil) January 21, 2021

A plataforma de streaming informou que retomará a produção ainda no primeiro semestre deste ano.