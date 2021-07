Scarlett Johansson processa Disney por lançar "Viúva Negra" nos cinemas e no streaming

A atriz e produtora Scarlett Johansson abriu um processo contra a Disney, na última quinta-feira (29) pela decisão do estúdio de lançar Viúva Negra simultaneamente nos cinemas e no streaming Disney+. A informação causou furor no mercado, e não é a primeira vez em que a atriz vira notícia por algo que aconteceu por trás das câmeras.

Em nota, a Disney alegou que o processo é "triste e angustiante em seu desrespeito cruel pelos terríveis e prolongados efeitos globais da pandemia de Covid-19".

"A Disney cumpriu integralmente o contrato da Sra. Johansson e, além disso, o lançamento na Disney + com o Premier Access melhorou significativamente sua capacidade de ganhar uma compensação adicional além dos US$ 20 milhões que ela recebeu até o momento", declarou a companhia.

Em 2014, bem antes de Hollywood acordar para movimentos políticos e sociais, a atriz se viu no foco de sua primeira polêmica quando assinou um contrato para se tornar embaixadora da marca Soda Stream, empresa israelense de refrigerantes caseiros.