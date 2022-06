São João está vivo e os Sampleados podem provar. Nova produção homenageia a festa

Na Amazônia, o São João existe, persiste e resiste. De forma plural, a saudação a Santo Antônio, São João e São Pedro ganha peculiaridades atreladas às crenças populares que transformam ritmos, cores, sons e diálogos em representações da cultura nortista.

Em três novos episódios, a Platô Produções leva o espectador a uma viagem pelas riquezas dos Cordões de Pássaros Juninos, pela magia do balancê das quadrilhas, passando pelo colorido dançante do boi bumbá do Arraial do Pavulagem. Amores, paixões e contemporaneidade marcam esta temporada.

O primeiro episódio começa com o Arraial da Ilha. Gravado na Funbosque (Fundação Escola Bosque), em Outeiro, os Pássaros Juninos encantam ao som das lendas vivas e naturais da floresta. Misticismos, sobrevivência e imaginário. Os convidados cantam, dançam, interpretam. É um teatro completo feito pelo povo e com mensagem para o mundo.

Neste mesmo capítulo, a mistura dos grupos de dança de quadrilha. Anarriê, olha a chuva...! É mentira! Cuidado... lá vem a cobra! Olha o serrote! Passos marcados, coloridos presentes e muita animação.

As apresentações são tradicionais e marcam gerações. O consagrado Arraial do Pavulagem também ganha o seu momento neste episódio. Misturado ao caldeirão junino criado, o boi bumbá engata na batida e ajuda a ilustrar o tema.

O segundo episódio traz como enredo o romance de uma estudante com um marinheiro. O cenário é um arraial de vila feito pelos próprios moradores. Quer saber mais detalhes? Olhe pro céu, meu amor... veja como ele está lindo!!! Música, poesia e arte são a referência deste momento.

O terceiro e último episódio apresenta os bastidores da jornada de uma miss e das quadrilhas. Vale tudo para arrasar? A resposta é sim! Neste capítulo, os brincantes ensaiam debaixo do viaduto. Tudo para manter viva uma das tradições culturais mais antigas e que, segundo os historiadores, teve origem na Inglaterra, no século XIII.

O arraial na cidade chega com tudo o que festa junina precisa: bandeirinhas, fogueirinhas, música e casamento na roça, este gravado na Estação Cultural de Icoaraci. Aliás, será neste cenário também a pré-estreia desta nova temporada de webvídeos do Sampleados.

No elenco, além da turma já conhecida pelas famosas produções audiovisuais, artistas consagrados do cenário regional, entre eles, Eloi Iglesias, Naieme e Jeff Moraes. As revelações Letícia Moura, Pedro Paixão e Sandrinha também participam. A produção fez audições nos lugares das gravações e selecionou moradores e personalidades das regiões. No elenco, estão ainda artistas de Icoaraci como Raimundo Nonato e a dupla Ney & Ra. As quadrilhas Brasileirinha, Explosão Junina e Pé de Muleque participam do filme assim como a Tereza Navalha, Luan Branche e o grupo trilhas da Amazônia. Toda a produção musical dos episódios é com músicas paraenses.

O projeto é patrocinado pela Equatorial Energia através da Lei de Incentivo Semear, Fundação Cultural do Pará, Governo do Estado do Pará.

Serviço

Pré-lançamento dos novos episódios dos Sampleados especial São João

Data: 16/06/2022

Hora: 19h

Local: Estação Cultural de Icoaraci, R. Padre Júlio Maria, 937-995 – Cruzeiro

Evento aberto ao público