Samuel L. Jackson celebra 30 anos de 'Pulp Fiction' recitando versículo icônico do filme

Celebrando os 30 anos de Pulp Fiction, lançado em outubro de 1994, Samuel L. Jackson compartilhou um vídeo em seu Instagram em que recita o icônico versículo da Bíblia que marca o filme. No longa de Quentin Tarantino, o seu personagem Jules Winnfield declama a passagem de Ezekiel 25:17 em uma sequência que termina de modo sangrento.

No Instagram, Jackson recita todo o versículo de memória, fácil e rapidamente. Na legenda, o ator celebrou a conquista e o aniversário do clássico: "Eu ainda consigo!! Ezekiel 25:17. Feliz aniversário de 30 anos para Pulp Fiction".Em 1994, Jackson já era conhecido por papéis em Um Príncipe em Nova York e Faça a Coisa Certa, mas foi sua performance no filme de Tarantino que o alavancou ao sucesso. Seu papel em Pulp Fiction lhe rendeu o Bafta de melhor ator coadjuvante e uma indicação ao Oscar. Sua parceria com o diretor continuaria nos filmes Jackie Brown, Kill Bill: Volume 2, Django Livre e Os Oito Odiados.Contando histórias interligadas de crime e violência em Los Angeles (EUA), Pulp Fiction ganhou a Palma de Ouro em Cannes em 1994 e foi um sucesso de crítica e bilheteria, além de ter sido indicado a sete Oscars, levando a estatueta de melhor roteiro. Ele está disponível na Netflix.