Samba da Feira faz homenagem ao Mês do Orgulho LGBTQIA+

O mês junino é marcado pelas festas juninas e também pelo mês do orgulho LGBTQIA+ e, nesta primeira sexta-feira de junho (4), o Samba da Feira do Açaí faz uma programação especial com o tema "Samba do Arco-íris" que vai reunir artistas representantes da comunidade LGBTQIA+ de Belém com música, roda de conversa e informações sobre o movimento. A festa começa a partir das 19h.

As estrelas da festa na Feira do Açaí, localizada no Complexo do Ver-o-Peso, serão Iara Mê, João da Hora, Ruth Costa, Luis Girard, Helena Ressoa, Luiz Leite e Flávia Anjos em conjunto com a Roda de Samba Fé no Batuque.

A drag e atriz Xirley Tão será a cerimonialista e a DJ Yndjáh Báh fará a discotecagem de abertura do evento. O encerramento fica por conta da discotecagem da DJ Jack Sainha.

Geraldo Nogueira, que é vocalista do grupo Fé no Batuque, e atua nesse movimento da Feira desde o início, em 2020, fala da importância de unir música e debates sociais em espaços públicos. “A gente vê que não apenas a Feira do Açaí, mas outros espaços públicos da cidade devem ser ocupados com esse tipo de programação, pois levamos músicas e mais artes, que estão carentes e necessitam de espaços para que sejam divulgadas e que a população possa usufruir”, destaca Geraldo.

A Roda de Samba Fé no Batuque realiza, mensalmente, a ocupação cultural na Feira do Açaí, aberta ao público, sem fins lucrativos, sem apoio institucional, com custos financeiros próprios e contribuição voluntária do público. O objetivo de levar arte, música e samba de forma democrática e acessível a um importante espaço público histórico da capital paraense. E todo mês adota uma temática diferente, que também suscita discussões importantes.

O grupo Fé no Batuque é formado pelos músicos Geraldo Nogueira (voz e pandeiro), Leandro Lima (voz e cavaco), Marquinho Sorriso (Percussão), Neto Di Castro (voz e violão) e Ariran Albuquerque (pandeiro).

Sobre o Mês LGBTQIA +

A Parada do orgulho LGBT são uma série de eventos de ações afirmativas para a comunidade LGBTQIA+ que comemoram o orgulho e a cultura de pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transgênero (LGBT), e por vezes de outros grupos tipicamente ligados à comunidade LGBTQIA+, como as pessoas intersexo. Os eventos acontecem anualmente ao redor do mundo durante o mês de junho, considerado o mês do Orgulho LGBTQIA+.

Muitos não sabem a razão de junho ter sido escolhido como o mês desses eventos, mas se deve à manifestações que ocorreram em 8 de junho de 1969, nos Estados Unidos.

PROGRAMAÇÃO

19h - Roda de conversa

21h - DJ Yndjáh Báh

22h - Roda de Samba Fé no Batuque com participações de Iara Me, João da Hora, Luis Girard, Helena Ressoa, Ruth Costa, Luiz Leite e Flavia Anjos

00h - DJ Jack Sainha

1h - Encerramento

Serviço

Data: 03|06|sexta-feira

Hora: 19h

Local: Feira do Açaí (Tv. Marquês de Pombal, Campina.Complexo do Ver-o-peso)