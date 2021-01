Karol Conká está no BBB 21

Após expectativa e espera, a TV Globo começou a soltar a lista dos participantes do BBB 21, na tarde desta terça-feira (19). A cantora Karol Conka foi o primeiro nome da lista dos participantes do "Camarote". E o instrutor de crossfit, Arthur, foi o primeiro da lista "Pipoca". O programa começa no próximo dia 25.

A 21ª edição será a mais longa do programa, com duração de 100 dias. Os jogos da discórdia, as provas, o big fone, o anjo e monstro vão permanecer com as mesmas dinâmicas.