Sairé 2022 terá retomada do Festival dos Botos

O festival do Sairé 2022 promete ser inesquecível. Isso porque, após dois anos sem apresentação dos botos no festival, em virtude da pandemia da covid-19, o espetáculo estará de volta. O festival do Sairé será realizado no período de 15 a 19 de setembro, conforme informou o prefeito de Santarém, em coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (3).

A festa do Çairé é uma das mais tradicionais do Estado. O evento acontece há mais de 300 anos na Amazônia e chegou 1938 na vila balneária de Alter do Chão, localizada a cerca de 37 km da zona urbana de Santarém, no oeste do Pará.

O Sairé é tradicionalmente realizado no mês de setembro e dura cinco dias. A festa e uni o profano e religioso, mas a pandemia cancelou por dois anos a parte profana da festa.

O Festival dos botos é uma espetáculo que encena em uma disputa criativa a Lenda regional do Boto, que foi agregados em 1997 ao evento. Os botos são representados pelo Tucuxi e pelo Cor de Rosa.

Na ocasião do anúncio da retomada dos botos ao festival do Sairé, estiveram presentes o prefeito Nélio Aguiar junto às Secretarias Municipais de Cultura e Turismo, Coordenadoria Distrital, Associações dos Botos participantes e Conselho de Alter do Chão durante coletiva de imprensa.

De acordo com o prefeito, a decisão da retomada levou em consideração o cenário epidemiológico no município, bem como o avanço na vacinação.

“Essa notícia é importante não só para Alter do Chão, mas também para todo o estado do Pará, Brasil e mundo”, enfatizou.